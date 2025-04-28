Христианско-демократический союз Германии выдвинул на должность главы МИД Германии бывшего вице-председателя фракции ХДС/ХСС Йохана Вадефуля. Он выступал за увеличение поставок оружия Украине и передачу дальнобойных немецких ракет Taurus для ударов по территории РФ.

Об этом сообщается в Х партии ХДС.

Вадефуль уже больше 15 лет заседает в бундестаге, а с 2017 года занимает должность заместителя главы группы по внешней и оборонной политике. Все последние годы он был ключевым советником по международным вопросам вероятного будущего канцлера Фридрица Мерца.

Как добавили в ХДС, бывший парламентский секретарь фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай станет главой ведомства канцлера ФРГ, а министром экономики Германии назначат Катерину Райхе.

В январе российские пранкеры Лексус и Вован поговорили с Вадефулем от имени Ермака. Во время разговора Вадефуль сказал, что Германия вряд ли когда-нибудь отправит в Украину своих военных, так как это политически непопулярное решение. Но при этом он допустил поставку Taurus, если не будет против Дональд Трамп.

На помним, Мерц также неоднократно призывал поставить Украине Taurus, в то время как его партнеры по коалиции были против.