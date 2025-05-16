Украина потеряла 770 млн миллионов долларов из-за коррупции и неудачных сделок по поставке оружия. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные Минобороны Украины.

Отчаянно пытаясь получить боеприпасы, Киев платил иностранным посредникам за оружие и снаряды, которые иногда оказывались непригодными для использования или вообще не прибывали. Порой это были малоизвестные компании, которые получали авансом крупные суммы.

Как например 28-летний житель Аризоны Таннер Кук, который открыл небольшой оружейный магазин на окраине Тусона и внезапно получил крупный заказ от Украины, который так и не выполнил. Украина выиграла дело против него в суде, но это не привело к возврату средств.

Также часто оружие было продано по сильно завышенным ценам, поскольку мировой спрос резко возрос.

В свою очередь некоторые иностранные оружейные компании заявляют, что "стали жертвами внутренних распрей и коррупции со стороны украинских чиновников и государственных оружейных посредников", что может быть причиной некоторых из пропавших миллионов.

Несколько бывших украинских чиновников по закупкам оружия, которые работали над этими сделками, были уволены. Некоторым были предъявлены обвинения в коррупции, а десятки контрактов расследуются правоохранителями. Другие сделки застряли в "мучительно медленных" арбитражных разбирательствах.

Напомним, народный депутат Виктория Сюмар заявила, что предприятие, поставившее на фронт бракованные мины, снова получило государственный заказ на 59 миллиардов гривен.

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