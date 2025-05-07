Предприятие, поставившее на фронт бракованные мины, снова получило государственный заказ на 59 миллиардов гривен.

Об этом сообщила в Фейсбуке народный депутат Виктория Сюмар со ссылкой на официальный ответ Агентства оборонных закупок (АОЗ).

По ее словам, около полугода назад она получала шквал звонков от знакомых с фронта о катастрофе с бракованными минами. Военные жаловались ей, что из 10 мин взрываются максимум две.

"И вы знаете? 59 миллиардов гривен АОЗ снова отдало Павлоградскому химзаводу - именно тому предприятию, в отношении которого есть куча уголовных дел и руководитель которого получил подозрение СБУ за поставку некачественных мин", - написала Сюмар.

Она добавила, что если этот завод является монополистом, но история с минами должна была научить диверсифицировать риски и покупать боеприпасы параллельно у партнеров.

Ее возмутило, что из общего бюджета АОЗ на закупку оружия в год в размере 370 миллиардов почти 60 из них в первые месяцы года идет на скомпрометированную фирму.

Напомним, в ноябре возник скандал из-за того, что ВСУ получили бракованные мины разных калибров.

В марте уже сообщалось, что АОЗ планирует снова приобрести сотни тысяч мин у государственного производителя, который не выполнил запланированный объем поставок в прошлом году, а поставленные им мины оказались бракованными.