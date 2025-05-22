Украина предложила Евросоюзу с 2026 года финансировать ВСУ.

Об этом сообщил в Фейсбуке министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, такое предложение он озвучил на встрече финансового блока "Большой семерки" в Канаде.

"Ключевая тема, которую поднимали с партнерами – пути обеспечения финансовых потребностей Украины на 2026 год. Сейчас ведем диалог о возможности интеграции украинского военного потенциала в оборонную систему Европы... Что мы предлагаем: участие партнеров в финансировании украинских вооруженных сил и, соответственно, интеграция украинской армии в оборонную систему Европы. Расходы на обеспечение украинских вооруженных сил по безопасности Европы будут составлять небольшую долю ВВП ЕС", – рассказал министр.

Как он считает, эти расходы можно распределить между странами, готовыми присоединиться к инициативе, и включить в расчет оборонных расходов в соответствии с обязательствами этих стран перед НАТО.

Ранее один из нардепов сообщил, что заложенных в государственном бюджете на оборону средств в этом году снова не хватит - как было в 2023-м и 2024-м. Перерасход средств к маю составляет около 200 миллиардов гривен.

Между тем американская военная помощь Украине, утвержденная во времена президентства Джо Байдена, закончится летом.