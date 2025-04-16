Восемь немецких банков отказались инвестировать в оборону Германии "по соображениям этики".

Об этом пишет русскоязычный телеграм-канал DW.

"Инвестиции в вооружения необходимы, но не являются этически обоснованными, – сказано в декларации, которую подписали GLS-Bank, KD-Bank, BiB Essen, Bank für Kirche und Caritas, DKM – Partner für Kirche und Caritas, Evangelische Bank, Steyler Ethik Bank и PAX Bank.

Отметим, перечисленные учреждения не являются крупными банками ФРГ, но GLS Bank и KD-Bank недавно были признаны самыми устойчивыми в стране по версии института Stiftung Warentest.

Подписанты декларации позиционируют себя как приверженные религиозным ценностям и принципам устойчивого развития ООН.

"Инвестиции в вооружения необходимы, но не являются этически обоснованными, – сказано в декларации.

Напомним, что парламент Германии принял поправки в конституцию о снижении "долгового тормоза", чтобы увеличить заимствования и за счёт этого создать фонд в 500 млрд евро для инвестиций в оборону и инфраструктуру.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, сможет ли Европа провести перевооружение.