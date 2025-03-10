Немецкая партия "Зеленых" выступает против плана кандидата в канцлеры ФРГ и лидера ХДС Фридриха Мерца по созданию фонда в 500 миллиардов евро на оборону.

Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, партия "Зеленых" может не поддержать план Фридриха Мерца по увеличению государственных расходов и созданию специального фонда в 500 млрд евро, большая часть из которых должна пойти на оборонный сектор. Один из представителей партии отметил, что "одобрение становится все менее вероятным с каждым днем". "Зеленые" хотят, чтобы фонд также финансировал дополнительные меры по защите климата.

С помощью специального фонда Мерц хочет провести реорганизацию вооруженных сил, однако его создание противоречит закрепленному в конституции страны механизму "долгового тормоза", который ограничивает государственные заимствования и удерживает структурный дефицит на уровне 0,35% ВВП.

Для внесения поправок в конституцию необходимы 2/3 голосов немецких парламентариев. Но в новом Бундестаге у двух партий-противников увеличения военный расходов - АдГ и левых - на двоих более трети голосов.

Поэтому Мерц и канцлер ФРГ Олаф Шольц хотят провести голосование в Бундестаге нынешнего созыва, где у них, вместе с "зелёными" и свободными демократами более 2/3 голосов.

Но без голосов "зеленых" эти изменения не пройдут.

Отметим, что они предполагают очень значительное увеличение государственного долга Германии. На этом настаивает европейская "партия войны", так как ФРГ, в отличие от Франции, Британии и Италии имеет относительно низкий уровень госдолга (около 63%, в то время как у трех указанных выше стран он уже более 100%). И потому сторонники увеличения расходов Европы на оружие хотят, чтобы немцы нарастили долги, чтобы профинансировать перевооружение европейских армий.

Напомним, на днях в Германии официально начались коалиционные переговоры между победителем парламентских выборов - блоком ХДС-ХСС - и Социал-демократической партией. Лидеры партий заявили, что внутренняя и внешняя обороноспособность Германии станет главной целью в случае создания совместного правительства.

Также западные издания писали, что Франция и Германия на грани конфликта за военный бюджет ЕС.