В Германии официально начались коалиционные переговоры между победителем парламентских выборов - блоком ХДС-ХСС - и Социал-демократической партией.

Об этом заявили представители этих партий на брифинге.

По их словам, предварительные консультации окончены. Фридрих Мерц ( ХДС ) и Маркус Зёдер ( ХСС ) заявили, что стороны достигли договоренности относительно миграции - вопроса, который вызывал больше всего разногласий.

Издание Der Spiegel сообщило, что партии ХДС и СДПГ согласовали 11-страничный документ, в котором обобщенно зафиксировали намерения по поводу ключевых сфер политики будущего совместного правительства.

Лидеры партий заявили, что внутренняя и внешняя обороноспособность Германии станет главной целью в случае создания совместного правительства.

Напомним, на досрочных выборах победу одержала партия ХДС, получившая 28,5% голосов. СДПГ заняла третье место с результатом в 16,4%. Второе место получила ультраправая партия "Альтернатива для Германии". На двоих у ХДС/ХСС и СДПГ 328 мест (для большинства нужно 315).

Мерц сообщал, что сформировать коалиционное правительство предполагается "примерно к Пасхе", в этом году в Германии она приходится на 20 апреля.