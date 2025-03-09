Германия не имеет права обладать собственным ядерным оружием. Это не изменится и при новом правительстве страны.

Об этом заявил лидер партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

По его словам, он хотел бы провести переговоры с Францией и Великобританией о совместном использовании ядерного оружия, однако не в качестве замены американской ядерной защиты Европы.

"Мы должны вести переговоры с обеими странами (Францией и Великобританией), всегда с точки зрения дополнения американского ядерного щита, который мы, конечно, хотим сохранить", - заявил Мерц.

Как известно, из-за своего прошлого опыта во Второй мировой войне, Германия обязалась придерживаться безъядерной обороны в ряде международных соглашений. Несмотря на это, она участвует в программе ядерного обмена НАТО.

Напомним, ранее в СМИ начала обсуждаться возможность создания Германией собственного ядерного оружия. После выхода материала польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Варшаве также нужно ядерное оружие.

Перед этим западные издания писали, что Франция готова предоставить Европе ядерный зонтик в случае вывода американских войск.