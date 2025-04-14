Россияне стали активнее записываться на войну в Украине в ожидании ее скорого завершения. Об этом заявляет замглавы отдела Восточной Европы и Евразии Германского института международных и внешнеполитических дел Янис Клюге.

"Подстёгиваемые высокими бонусами за поступление на службу и ожиданиями скорого окончания войны, более тысячи мужчин ежедневно вступают в российскую армию. Несколько независимых сообщений из России указывают на высокий уровень вербовки. Моя база данных по 37 российским регионам, похоже, подтверждает это", - написал он в Х.

На его графике указано, что с января по февраль произошел спад в количестве желающих идти на войну, но в марте данные вышли на уровень октября-ноября 2024 года - около 1000-1200 человек в день (более 30 тысяч в месяц).

То есть, если эти расчеты достоверны, то, получается, что россияне, ожидая скорого завершения войны, спешат заключать контракт с МО РФ, чтоб получить крупные разовые выплаты и статус участника боевых действий, рассчитывая при этом, что воевать им долго не придется, а значит и риск погибнуть уменьшается.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский рассказал, что россияне ежемесячно увеличивают свою группировку в Украине "на 8-9 тысяч, в год это получается 120-130 тысяч". На данный момент, по его данным, численность группировки достигла 623 тысячи человек.

8-9 тысяч, это, очевидно, разница между ежемесячным пополнением воюющей в Украине российской армии (речь идет как о новых контрактниках так и о солдатах, вернувшихся в свои части после ранения) и ее ежемесячными потерями убитыми и раненными.