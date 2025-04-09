"Мы не можем себе позволить столько платить". Сырский рассказал, как увеличивается армия РФ
Численность воюющей в Украине группировки российских войск достигла 623 тысячи человек.
Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский в интервью изданию "Левый берег".
Сырский сообщил, что россияне ежемесячно увеличивают свою группировку "на 8-9 тысяч, в год это получается 120-130 тысяч".
То есть, исходя из этих данных, РФ ежемесячно отправляет на фронт на 8-9 тысяч человек больше, чем выбывает по гибели и ранению.
По словам Сырского, 1 января 2025 года российская группировка войск, участвующая в боевых действиях в Украине, насчитывала 603 тысячи военных, сегодня уже 623 тысячи.
"Представьте, если только за подписание контракта им платят 20–40 тысяч долларов, я уже не беру все остальные выплаты денежного довольствия, а солдат у них получает от 2,5 тысячи долларов. То есть они людей забрасывают деньгами, и это главный стимул. Мы себе это позволить не можем", – заявил главком.
Он также сказал, что общий мобилизационный ресурс РФ составляет 20 миллионов человек.
"Если взять подготовленный мобилизационный ресурс противника – проходивших военную службу, военную подготовку, – он составляет около 5 млн человек. А мобилизационный ресурс в общей сложности – 20 млн. Представьте их потенциал", – заявил Сырский.
Ранее в том же интервью главком ВСУ сообщил, что армия РФ начала новое наступление в Сумской и Харьковской областях.
Между тем сегодня бывший начальник штаба 12-й бригады специального назначения "Азов" Богдан Кротевич призвал Сырского уйти в отставку.