Численность воюющей в Украине группировки российских войск достигла 623 тысячи человек.

Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский в интервью изданию "Левый берег".

Сырский сообщил, что россияне ежемесячно увеличивают свою группировку "на 8-9 тысяч, в год это получается 120-130 тысяч".

То есть, исходя из этих данных, РФ ежемесячно отправляет на фронт на 8-9 тысяч человек больше, чем выбывает по гибели и ранению.

По словам Сырского, 1 января 2025 года российская группировка войск, участвующая в боевых действиях в Украине, насчитывала 603 тысячи военных, сегодня уже 623 тысячи.

"Представьте, если только за подписание контракта им платят 20–40 тысяч долларов, я уже не беру все остальные выплаты денежного довольствия, а солдат у них получает от 2,5 тысячи долларов. То есть они людей забрасывают деньгами, и это главный стимул. Мы себе это позволить не можем", – заявил главком.

Он также сказал, что общий мобилизационный ресурс РФ составляет 20 миллионов человек.

"Если взять подготовленный мобилизационный ресурс противника – проходивших военную службу, военную подготовку, – он составляет около 5 млн человек. А мобилизационный ресурс в общей сложности – 20 млн. Представьте их потенциал", – заявил Сырский.

Ранее в том же интервью главком ВСУ сообщил, что армия РФ начала новое наступление в Сумской и Харьковской областях.

Между тем сегодня бывший начальник штаба 12-й бригады специального назначения "Азов" Богдан Кротевич призвал Сырского уйти в отставку.