Бывший начальник штаба 12-й бригады специального назначения "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич призвал главнокомандующего ВСУ Александра Сырского уйти в отставку.

Об этом он заявил в интервью The Guardian.

"Сырский должен уйти", - сказал военный.

Кротевич обвинил военное руководство Украины в том, что оно отдавало приказы на грани преступления и "уголовной виновности в том, что оно не понимает принципов войны прямо сейчас". В частности, "как работают беспилотники FPV, как работают планирующие бомбы".

"Я начал получать от высшего армейского командования, от ставки главнокомандующего приказы, которые становились все более и более граничащими с преступлением, которые я, по совести, не мог выполнить", - рассказал он.

Например, Генштаб приказал солдатам после ротации с передовой отдыхать в 50 метрах от линии фронта, из-за чего все солдаты оказались под угрозой. Экс-начштаба считает, что наступлению в Курской области Сырский уделял слишком много внимания, в то время как у его подразделения "были огромные проблемы" с обороной Покровска, и солдаты "слишком долго оставались там".

"Сырский не пытается применять высокую науку и искусство войны, у него всего две функции: если враг наступает — просто бросай туда больше людей. А если противник берёт верх — отводи людей и говори, что заботишься о жизни солдат", - подчеркнул "Тавр".

Напомним, в феврале Кротевич объявил о завершении военной службы. В интервью Guardian он заявил, что он "на 70% решил уйти" из украинской армии, потому что командиры все еще "требуют от солдат того, чего они не попросили бы от себя".

Ранее народный депутат Марьяна Безуглая обвиняла Сырского в провале курской операции.

А газета The New York Times писала о том, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный "насмешливо" называл Сырского "российским генералом" за то, что тот плохо знал украинский язык и на совещаниях говорил на русском.