Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал приказ о переводе в пехоту примерно 50 тысяч военных всех родов и видов войск для начала ротаций в боевых бригадах. Приказ был отдан 11 января.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ.

"Нам нужно это сделать, чтобы запустить механизм ротаций. Того ресурса, который сейчас учится в учебных центрах, хватает лишь на минимальное пополнение подразделений, а не полноценное обеспечение боевой компоненты. А благодаря этим перемещениям между войсками, а также рекрутингу, мы сможем это сделать. Уже есть утвержденный план ротаций", – заявил собеседник издания.

По его словам, ротации планируют запускать независимо от возможного прекращения боевых действий.

Как мы писали, 14 января военные и народные депутаты сообщили в Сети, что авиатехников массово переводят из Воздушных сил в пехоту. В тот же день Генштаб подтвердил эту информацию. При этом в Генштабе заверили, что "остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы Воздушных сил, обслуживающих самолеты, в пехотные подразделения переводить не планировалось и не планируется".

В конце января журналист рассказал, что из радиотехнической бригады Воздушных сил забрали 10 операторов радиолокационных станций, чтобы сделать стрелками в морской пехоте. После этого часть из них дезертировала, а часть нашла способы уволиться из ВСУ.