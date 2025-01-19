Украина не сможет выиграть войну, находясь в обороне.

Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский в эфире телемарафона.

"Знаете, сколько бы вы не оборонялись, вы все равно будете отступать. И мы вынуждены держать оборону и концентрировать свои силы, фактически держать вдоль этой линии фронта", - сказал Сырский.

Также он заявил, что Украина не имеет средств, чтобы защититься от ракет "Орешник".

"Это угроза, и в настоящее время лишь немногие системы противовоздушной обороны могут ее перехватить", - сказал Сырский.

На вопрос, есть ли у ВСУ такие системы, главком заявил, что "к сожалению, у нас их пока нет, но мы должны сделать всё, чтобы они появились".

Напомним, в конце ноября на фоне рекордных темпов наступления РФ Сырский анонсировал контратаки ВСУ.

Война в Украине идет 1061-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 19 января 2025 года в обновляемом онлайне.

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