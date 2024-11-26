ВСУ будут не только стоять в обороне, но и конратаковать.

Такое заявление сделал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на недавней встрече с военными блогерами. Подробности заявления привел в своем телеграм-канале участник встречи военный Кирилл Сазонов.

"Покровское и Кураховское направления. Ситуация тяжелая. Но лучше, чем была неделю назад. Тогда она действительно была критической. Некоторые подразделения отходили, оставляли позиции, а закрыть было некем. Действительно, кризисная ситуация. Но вопрос решен, резервы развернуты, планы противника сорваны. Позиция Александра Сырского: мы должны остановить противника. Но победа невозможна, если ВСУ будут работать только в обороне. Должны перехватывать инициативу и контратаковать. Должны и будем. Где и кто – увидите", - написал Сазонов.

Между тем несмотря на слова Сырского об улучшении ситуации, продвижение РФ на прошлой неделе было рекордным для 2024 года - 235 кв. км, сообщает Reuters со ссылкой на данные ресурса Deep State.

За неполный ноябрь россияне захватили уже 600 кв. км. По другим данным, даже больше - около 667 кв. км.

При этом, по данным карты Deep State, сейчас площадь плацдарма ВСУ в Курской области составляет около 550 квадратных километров.

Еще три дня назад сообщалось, что в Курской области ВСУ удерживают около 800 квадратных километров территории - это почти в два раза меньше территории, чем на пике операции.

Сегодня министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что война в Украине вошла в критическую фазу.