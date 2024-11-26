Война в Украине вошла в критическую фазу.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили по итогам переговоров с министрами обороны Германии, Италии, Польши и Франции.

"Война в Украине вошла в критическую фазу, и пришло время для того, чтобы Европа начала делать больше для обеспечения своей безопасности и коллективной обороны. Мы совместно укрепляем восточные рубежи НАТО, укрепляем сотрудничество в сфере разработки средств ПВО и дальнобойных ракет. Мы также работаем над активизацией совместных промышленных программ наших предприятий ВПК", - сказал министр.

По словам Хили, "глобальные угрозы усиливаются".

Между тем агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Британия за последнее время передала Украине "несколько десятков" ракет Storm Shadow.

Ракеты были отправлены ещё до разрешения Лондона бить своими ракетами по территории РФ.

При этом официально власти Британии ничего этого не подтверждают - как и нанесения этими ракетами удара по Курской области, о чем недавно заявлял глава Кремля Владимир Путин.

Напомним, недавно экс-премьер Борис Джонсон заявил, что Великобритании, возможно, придется отправить наземные войска в Украину, если победивший на выборах президента в США Дональд Трамп сократит финансирование.

Ранее газета The Times писала, что в Великобритании снизились запасы ракет Storm Shadow, поэтому данные ракеты с лета не поставляются Украине.