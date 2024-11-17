В Великобритании снизились запасы ракет Storm Shadow, поэтому данные ракеты с лета не поставляются Украине.

Об этом пишет The Times со ссылкой на источники.

"Запасы Великобритании достигли уровня, ниже которого военное руководство не готово опускаться, потому что определенное количество должно быть сохранено в резерве для защиты собственных интересов Великобритании", - пишет газета.

При этом другие источники считают, что передача Украине дополнительных Storm Shadow сейчас, до принятия решения о разрешении на их использование по территории России, "может означать, что они не будут использоваться так эффективно, как могли бы быть через несколько месяцев".

Ранее о том, что правительство лейбористов перестало поставлять Киеву эти ракеты, писала The Guardian.

Война в Украине идет 996-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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