Отношения Украины с Великобританией ухудшились с тех пор, как к власти пришло лейбористское правительство.

Об этом сообщили The Guardian официальные лица в Киеве, выразив разочарование в связи с неспособностью Великобритании поставить дополнительные ракеты большой дальности.

Премьер-министр Великобритании до сих пор не посетил Украину спустя четыре месяца после вступления в должность, так как Киев заявил, что поездка будет бесполезной, если Кир Стармер не обязуется дать новые партии ракет Storm Shadow.

Основная претензия Украины к Великобритании заключается в том, что она не поставила дополнительных ракет из своих запасов Storm Shadow даже для использования по целям в Крыму и на Донбассе.

"Этого не происходит. Стармер не дает нам дальнобойное оружие. Ситуация уже не та, что была, когда премьер-министром был Риши Сунак. Отношения ухудшились", – сказал изданию украинский чиновник.

Также источники в Киеве пожаловались, что встреча лидеров в Венгрии не привела к "никакому прогрессу" по ракетному вопросу. А пока поставки Storm Shadow не возобновятся, Стармеру нет смысла ехать в Киев, добавили они.

"Мы обсуждаем возможный визит Стармера с августа. Приходили и истекали разные даты. Стармер откладывал несколько раз. Нет смысла в его приезде как туриста. В данный момент он не готов принимать необходимые решения", – сказал чиновник.

В Киеве считают, что британский премьер не готов принимать решения без Вашингтона, добавляет издание.

В октябре премьер Британии сказал Зеленскому, что разрешение на дальнобойные удары по России не поможет Украине победить.

Вскоре после этого Александр Сырский сообщил, что Лондон готовит предложения касательно дальнобойных ударов Украины по территории РФ. Но с тех пор ничего об этих предложениях не слышно.