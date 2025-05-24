Соединённые Штаты изучают военный опыт российско-украинского конфликта.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе выступления перед выпускниками военной академии в Вест-Пойнте.

"Хотите верьте, хотите нет, но вы занимаетесь бизнесом и профессией, где все меняется так же быстро, как война. К сожалению, мы видим это на примере России и Украины. Мы изучаем это, и это очень страшная вещь для изучения, но мы наблюдаем за различными формами ведения боевых действий. Это беспилотники, которые спускаются под углом, с определённой скоростью и точностью. Мы никогда не видели ничего подобного, никогда. И мы учимся на этом – ваша профессия меняется очень быстро", – сказал Трамп выпускникам.

При этом глава Белого дома заявил, что американская армия больше не будет "нести демократию в другие страны под дулом пистолета".

"Работа вооруженных сил США – не проводить "дрэг-шоу", чтобы преобразовать культуру других стран или распространять демократию под дулом пистолета. Работа армии – доминировать и уничтожать угрозы Соединённым Штатам", – заявил Трамп в ходе торжественной церемонии в военной академии Вест-Пойнт.

Напомним, госсекретарь Марко Рубио заявил, что Вашингтон не давал Киеву гарантий защиты в рамках сырьевой сделки.

Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США не будут вмешиваться в конфликт между Индией и Пакистаном.