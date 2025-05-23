Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что эпоха безраздельного господства Соединенных Штатов подошла к концу.

Об этом он сказал, выступая перед выпускниками Военно-морской академии.

Вэнс посетовал на то, что Россия и Китай решительно настроены превзойти США.

"После Холодной войны Америка практически безраздельно господствовала над общими ресурсами: воздушным пространством, морем, космосом и киберпространством. Но эпоха бесспорного господства США завершилась", - сказал он.

Недавно обозреватель Bloomberg Андреас Клут заявил, что мир обречен на "новую Ялту", передел сфер влияний между Дональдом Трампом, Владимиром Путиным и Си Цзиньпином - то есть на договор о послевоенном мироустройстве, основанном на праве силы.

А премьер-министр страны Марк Карни говорил, что его страна готова заменить США в роли мирового лидера.