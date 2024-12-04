Обозреватель Bloomberg Марк Чемпион проанализировал последние события на планете и описал, как может выглядеть новый мир, в котором США не диктуют свои правила.

Его статью под заголовком "Добро пожаловать в постамериканский новый мировой беспорядок" агентство опубликовало вчера.

"Если вам интересно узнать, как будет выглядеть постамериканский мир, внимательно посмотрите на то, что происходило в последние несколько дней, и вы получите, как я полагаю, довольно точную картину. В Сирии разгорелась тлеющая гражданская война, и исламистская террористическая организация "Хайят Тахрир аш-Шам" вновь захватила северный город Алеппо. Никто не спрашивал разрешения США на эти действия. А Израиль проигнорировал противодействие США его вторжению в Ливан и продолжающейся войне в Газе", - написал Чемпион.

Также он привел пример событий в Тбилиси, где идут протесты после приостановки властями страны переговоров об интеграции в ЕС. А также победу в первом туре на выборах в Румынии ультраправого и антизападного кандидата и попытки во Франции ультраправой Марин Ле Пен свалить правительство.

"Есть общая нить, протянувшаяся от антисистемного движения Трампа MAGA (Сделаем Америку снова великой - Ред.) в США до Сирии — это рост национализма по мере распада старого "либерального" порядка, в котором доминировали США. Я не притворяюсь, будто знаю, как все это будет разворачиваться. Я даже не могу быть уверен, что свобода суверенных государств преследовать свои интересы без вмешательства США окажется лучше или хуже того, что было раньше. Вспомните холодную войну, когда мир разделился на враждебные лагеря и был склонен к прокси-войнам, и последовавший за ней однополярный мир, когда Вашингтон выборочно применял и часто сам нарушал так называемый основанный на правилах мировой порядок, который он навязывал другим. Pax Americana никогда не обеспечивал ни мира во всем мире, ни справедливости", - отметил обозреватель.

Но, по его мнению, в будущем "постамериканском" мире нас могут ждать беспорядки, неопределённость и несправедливость.

"Если до недавнего времени у нас была - по большей части - только одна крупная держава, злоупотребляющая силой для самоутверждения, то теперь их будет много", - считает Чемпион.

Он привел пример того, как пересекаются интересы разных держав в Сирии. Турция заинтересована в том, чтобы убрать курдские вооружённые формирования с сирийской стороны своей границы, а также в том, чтобы ее союзники-сунниты управляли Дамаском. Иран хочет, чтобы Башар Асад и шииты-алавиты контролировали Сирию и тем самым обеспечивали коридор для снабжения "Хезболлы" в Ливане. У Израиля же есть серьезный стимул не допустить этого, хотя он тоже не хочет, чтобы в Дамаске установился радикальный суннитский режим. Россия же стремится сохранить в Сирии свою единственную средиземноморскую военно-морскую базу.

"Пока что противостояние США объединяет многих новых националистов, потому что они — ревизионисты, недовольные своими границами и нынешним балансом сил (или, в случае с Трампом, торговым балансом). Но уберите США, как это, по сути, произошло после того, как президентские выборы 5 ноября сделали администрацию Байдена "хромой уткой", и их интересы вступят в конфликт. Не обязательно все они вступят в войну. Иран, Россия и Турция ведут переговоры, чтобы избежать прямого конфликта друг с другом в Сирии и в то же время преследуют свои националистические цели. Однако почти каждое крупное событие на одном театре военных действий будет иметь сквозной эффект для других, как показали действия зависящей от Турции группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" в Сирии в минувшие выходные. Пока не возникнет новый мировой порядок, угроза распространения региональной или даже глобальной войны будет существовать постоянно", - пишет Чемпион.

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