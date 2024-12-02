Кабинет министров Франции находится на грани отставки после трех месяцев работы.

Об этом сообщает газета Le Monde.

По ее информации, партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" заявила, что поддержит вотум недоверия правительству Мишеля Барнье. Причиной является проведение кабмином законопроекта о бюджете социального страхования на 2025 год в обход депутатов.

В понедельник депутаты не дали достаточно голосов законопроекту, и тогда премьер Барнье задействовал статью 49.3 французской конституции, чтобы принять его в обход парламента.

Также вотум недоверия правительству поддерживают и левые из "Нового народного фронта". Вместе на двоих с "Нацобъединением" у них большинство голосов в парламенте. Поэтому для вотума недоверия голосов должно хватить. В случае успешного голосования за вотум правительство уйдёт в отставку.

Неделю назад Ле Пен уже грозилась поддержать отставку правительства - тогда это было из-за новых налогов на электроэнергию и "слишком робкого" закона о мигрантах.

В сентябре мы писали о подводных камнях с назначением новым премьер-министром Франции правоцентриста Барнье.