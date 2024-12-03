"Базука" из пиротехники против полицейских. В столице Грузии новый штурм парламента. Видео
В Тбилиси возобновились стычки между протестующими и полицией.
Видеозаписи уличных беспорядков публикуют местные телеграм-каналы и СМИ.
Толпу протестующих, которые снова подошли к зданию парламетна, стали поливать водомётами.
Оппозиционные активисты увеличили объёмы пиротехники, используемой против заградительных отрядов полицейских. На одном из кадров на плече участника протестов в Тбилиси видна самодельная "базука", изготовленная из пучка фейерверков. Её пирозаряды он запускает в полицейское оцепление.
Со стороны правительственных подразделений вновь пошли в ход гранаты с перцовым газом. Через какое-то время силовики перегруппировались и начали разгон протестующих.
На днях, западные СМИ начали сравнивать события в Тбилиси с украинским Майданом 2014 года.
Журнал Economist отмечает, что украинский майдан привёл к войне, поэтому многих грузин тревожат подобные аналогии.
Вместе с тем, западные наблюдатели считают, что вероятность коллапса власти Грузии по сценарию украинского Майдана невелика, поскольку правящая партия полностью контролирует правительство, а чиновники и силовые структуры сохраняют ему преданность.
Как мы сообщали, предыдущую акцию протеста силовики разогнали с применением перцового газа.