В Тбилиси возобновились стычки между протестующими и полицией.

Видеозаписи уличных беспорядков публикуют местные телеграм-каналы и СМИ.

Толпу протестующих, которые снова подошли к зданию парламетна, стали поливать водомётами.

Оппозиционные активисты увеличили объёмы пиротехники, используемой против заградительных отрядов полицейских. На одном из кадров на плече участника протестов в Тбилиси видна самодельная "базука", изготовленная из пучка фейерверков. Её пирозаряды он запускает в полицейское оцепление.

Со стороны правительственных подразделений вновь пошли в ход гранаты с перцовым газом. Через какое-то время силовики перегруппировались и начали разгон протестующих.

На днях, западные СМИ начали сравнивать события в Тбилиси с украинским Майданом 2014 года.

Журнал Economist отмечает, что украинский майдан привёл к войне, поэтому многих грузин тревожат подобные аналогии.

Вместе с тем, западные наблюдатели считают, что вероятность коллапса власти Грузии по сценарию украинского Майдана невелика, поскольку правящая партия полностью контролирует правительство, а чиновники и силовые структуры сохраняют ему преданность.

Как мы сообщали, предыдущую акцию протеста силовики разогнали с применением перцового газа.