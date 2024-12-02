В столице Грузии Тбилиси прошли новые столкновения силовиков с протестующими относительно результатов парламентских выборов, где победила партия "Грузинская мечта".

Видео происходящего опубликовали местные телеграм-каналы.

Участники беспорядков снова соорудили баррикады в центре Тбилиси, после чего правительственные спецподразделения начали разгонять протестную акцию перед здания парламента. Использовались водомёты.

В МВД Грузии тем заявили, что в силовиков бросают камни, стеклянные бутылки и пиротехнику. В ведомстве предупредили, что будут применять спецсредства против тех, кто вступает в стычки с полицией.

"Продолжающийся митинг на проспекте Руставели вышел за рамки мирного собрания, поэтому Министерство внутренних дел применит специальные меры, предусмотренные законом, в отношении членов агрессивной группы протеста с целью зачистки территории вокруг здания парламента", – было сказано в заявлении.

Спецназ применил перцовый газ против протестующих в Тбилиси после того, как участники акции обстреляли оцепление из пиротехники. В конечном итоге полицейские оттеснили протестующих от здания парламента и с выходящих к нему улиц.

Начальник патрульной полиции Важа Сирадзе отметил, что у отдельных лиц, участвовавших в беспорядках, были предметы, похожие на огнестрельное оружие, заявив, что виновных в насилии по отношению к полиции обязательно привлекут к ответственности.

Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала школьников подключаться к акции протеста оппозиции.

Как мы сообщали, в прошлый раз разгон протестующих в Тбилиси продолжался всю ночь.