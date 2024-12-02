Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала школьников выходить на протесты оппозиции, которая не согласна с результатами парламентских выборов.

Призыв она опубликовала в своем аккаунте в Х

"После университетов настала очередь школ выразить свою солидарность с протестами по всей Грузии", - написала Зурабишвили.

При этом протесты в Грузии уже приобрели очень жесткий характер и подавляются правоохранителями с применением водомётов, спецсредств и слезоточивого газа. В соцсетях публикуют фото участников, оказавшихся в больницах с травмами после столкновений с полицией.

Незадолго до парламентских выборов правящая партия "Грузинская мечта" заявила, что больше не считает Зурабишвили президентом своей страны. Ираклий Кобахидзе во время слушаний в Конституционном суде по поводу импичмента сказал, что она из президента Грузии превратилась в главу оппозиционной партии "Единое нацдвижение".

Между тем уже после парламентских выборов и перед грядущими президентскими Зурабишвили заявила, что не покинет свой пост после проведения выборов главы государства.