Конституционный суд Грузии не принял к рассмотрению иски президента страны Саломе Зурабишвили и 30 оппозиционных депутатов об отмене результатов парламентских выборов, которые прошли 26 октября. Это решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Об этом сообщают грузинские СМИ со ссылкой на постановление суда.

"Конституционные иски №1848 и №1849 не должны приниматься к рассмотрению по существу", — сказано в постановлении.

Решение принято пленумом судей в составе девяти человек. При этом двое судей выразили особое мнение: по поводу части иска о доступности участия в выборах для избирателей за рубежом и по вопросу тайны голосования.

Таким образом правящая партия "Грузинская мечта" окончательно объявлена победителем выборов.

Напомним, после выборов Грузию охватили протесты, которые уже переросли в жесткие столкновения с полицией. Оппозиция не признает результаты выборов, а президент призывает выходить на силовые акции протеста даже школьников.

Тем временем власти Грузии сравнивают протесты с украинским Майданом.

"Конечно, мы никому не дадим возможность устроить в стране переворот и революцию, противопоставить людей, углубить поляризацию. Мы никому не дадим возможность ни снаружи, ни внутри страны, чтобы использовать Грузию в интересах иностранного государства. Мы не дадим возможность осуществить "украинизацию", - заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, бывший футболист киевского "Динамо".

МИД Украины осудил правящую партию "Грузинская мечта" за сравнения событий в Тбилиси с Майданом.