Уже не только власти Грузии проводят параллель между протестами в стране и украинским майданом, за что их раскритиковал Киев, но и западные СМИ.

О сходстве протестов в двух странах написал британский журнал The Economist.

"Масштабные антироссийские протесты в Тбилиси перекликаются с украинским майданом", - пишет издание.

При этом оно указывает, что украинский майдан привел к войне, поэтому многих грузин тревожат подобные аналогии.

"Эхо событий кажется очевидным. Поддерживаемый Кремлем олигарх захватывает власть и разрывает отношения страны с Европейским Союзом, вызывая массовые протесты. Полиция в масках избивает мирных демонстрантов, что приводит к еще большему числу протестующих. Так разворачивались события во время Майдана в Киеве в 2013–2014 годах, который свергнул президента страны и в конечном итоге привел к российскому вторжению", - говорится в статье.

Впрочем, наблюдатели считают, что в Грузии вероятность коллапса власти по сценарию украинского Майдана невелика, поскольку правящая партия полностью контролирует правительство, а чиновники и силовые структуры сохраняют ему преданность.

Лишь немногие чиновники поддержали протесты, констатирует журнал.

"Внутри государства перебежчики ограничиваются только отставками нескольких послов и чиновников среднего звена. Признаков нелояльности среди полиции нет, а подготовленная НАТО армия остается в казармах. "Грузинская мечта" твердо контролирует государственное телевидение и использует его для влияния на мнение избирателей в сельской местности", - говорится в статье.

Поэтому, "несмотря на все отсылки к Майдану, грузинское правительство кажется гораздо более устойчивым" и "нет никаких признаков того, что грузинские лидеры намерены изменить курс".

"А для многих грузин любые аналогии с Украиной вызывают не надежду, а тревогу", - резюмирует The Economist.

Напомним, вчера в Грузии прошли новые жесткие столкновения протестующих с полицией.

В ноябре мы анализировали, как повлияли на судьбу Украины два майдана.