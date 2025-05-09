Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не будут вмешиваться в конфликт между Индией и Пакистаном.

Об этом он сообщил во время интервью Fox News.

По его словам, в США могут лишь постараться "снизить напряженность" нарастающих недопониманий.

"Что мы можем сделать, так это попытаться побудить этих людей немного снизить напряженность, но мы не собираемся вмешиваться в разгар войны, которая по сути не наше дело и не имеет ничего общего со способностью Америки ее контролировать", - сказал Вэнс.

При этом он отметил, что Штаты не могут заставить ни одну из сторон, обладающих ядерным оружием, остановить эскалацию, а потому Вашингтон "продолжит добиваться этого по дипломатическим каналам".

Напомним, армия Пакистана заявила о нанесении ракетного удара со стороны ВВС Индии.

До этого премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что армия страны имеет "полную оперативную свободу в принятии решений о способах, целях и сроках нашего ответа" на теракт, в котором Нью-Дели обвиняет Пакистан.

Подробно о новом индо-пакистанском противостоянии мы писали в отдельном материале.