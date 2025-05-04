Продолжается обострение отношений между Индией и Пакистаном. Индия перекрыла воду через дамбу Баглихар на границе с Пакистаном, приостановив действие договора по реке Инду.

Об этом сообщает издание Times of India со ссылкой на свой источник.

Нью-Дели также планирует перекрытие дамбы Кишанганга на реке Джелум. Оба эти сооружения позволяют Индии регулировать время сброса воды и являются предметами спора с Пакистаном, который зависит от этой воды.

Договор по Инду, заключённый в 1960 году, регулирует распределение вод реки и её притоков между Индией и Пакистаном. По данным Times of India, индийская сторона приостановила действие договора после недавнего теракта мусульман в Кашмире. Исламабад отвергает свою причастность к теракту, в ходе которого погибли 26 человек.

Напомним, в Пакистане ждут нападения Индии в течение нескольких часов или дней.

Министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар заявил, о "достоверных данных разведки" о том, что Индия намерена нанести военный удар в течение следующих 24-36 часов, используя инцидент в Пулваме.

Ранее "Страна" разбиралась, как Индия и Пакистан оказались на грани войны и какими могут быть последствия этого конфликта.