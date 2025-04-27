В настоящее время атмосфера между Индией и Пакистаном продолжает накаляться.

Кадры с фактической подготовкой к войне опубликовали телеграм-каналы обеих стран.

Индия провела тестовые ракетные пуски с кораблей. А Пакистан, как пишут паблики, начал переброску войск и боевой авиации ближе к границе.

Незадолго перед этим появилась информация, что на границе Индии и Пакистана произошла перестрелка.

Индия обвинила пакистанских военных в неспровоцированном обстреле вдоль линии контроля в районах, прилегающих к секторам Тутмари-Гали и Рампур. В индийской армии заявили, что на атаку был дан ответ огнем из стрелкового оружия.

По словам министра обороны Пакистана Хаваджа Асиф, его страна не собирается атаковать Индию, однако может дать "более чем пропорциональный ответ", если Индия атакует пакистанские войска.

СМИ пишут, что в пакистанской армии отменили увольнение в запас медперсонала. Также уточняется, что в настоящее время Индия и Пакистан проводят военные учения для подготовки к возможному конфликту.

"Страна" писала, как Индия и Пакистан оказались на грани войны и каковы будут возможные последствия ядерного конфликта между Исламабадом и Нью-Дели.