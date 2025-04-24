Власти Пакистана объявили, что готовы к войне с Индией.

Об этом сказано в серии воинственных публикаций в соцсети Х Министерства обороны страны.

"Спасибо, Моди (премьер-министр Индии Нарендра Моди - Ред.) - ты объединил нашу нацию. Вы хотите войны? Начинайте ее. Пакистан готов", - заявило Минобороны и опубликовало вместе с текстом видео запуска ракеты.

На другом опубликованном в аккаунте видео некий военный стоит перед выстроенной армией и призывает быть готовым к войне с Индией.

В третьем посте размещено фото разработанной в стране ракетной системы залпового огня (РСЗО) "Фатх-2" с дальностью до 400 километров.

"Между тем расстояние от Касура до Нью-Дели составляет 383 км. Пакистан имеет значительные преимущества перед Индией в области РСЗО", - гласит подпись к фото.

Отметим, что и Пакистан, и Индия являются ядерными державами. У обеих стран примерно по 160 боеголовок.

Между тем пакистанское издание Gulistan News анонсирует скорую отмену Индией соглашения о прекращении огня с Пакистаном.

Оно пишет, что Индия уже приостановила действие договора о водах Инда 1960 года и объявила о понижении уровня дипломатических отношений с Пакистаном, включая высылку его военных атташе, поскольку считает, что Исламабад имеет отношение к террористической атаке в Пахалгаме во вторник, в результате которой погибли 26 человек.

Соглашение о прекращении огня Индия и Пакистан подписывали несколько раз, так как конфликт между ними длится с момента выделения Пакистана из Индии в 1947 году. Последнее соглашение вступило в силу в ночь на 25 февраля 2021 года.

Подробнее об остром конфликте Индии и Пакистана и его причине мы писали в отдельном материале.

А в конце декабря 2024 года мы сообщали о конфликте между Афганистаном и Пакистаном.