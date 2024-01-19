Пакистан и Иран договорились о деэскалации и "усилении координации в борьбе с терроризмом".

Об этом сообщает пакистанское издание Dawn.

В публикации говорится, что Пакистан выразил желание работать с Ираном "на основе духа взаимного доверия и сотрудничества", поскольку две соседние страны согласились "деэскалировать ситуацию" и усилить координацию в борьбе с терроризмом.

Такие договоренности были озвучены во время телефонного разговора между пакистанским министром иностранных дел Джалилем Аббасом Джилани и его иранским коллегой Хосейном Амиром-Абдоллахианом.

Напомним, кризис в отношениях двух стран начался после ударов Ирана по пакистанской территории, нацеленных, как официально заявлялось, на базы группировки боевиков "Джаиш аль-Адл".

На следующий день Пакистан нанес удар по "убежищам, используемым террористическими организациями, а именно Армией освобождения Белуджистана (BLA) и Фронтом освобождения Белуджистана (BLF)" в иранской провинции Систан-Белуджистан.

Иран сначала осудил удары и вызвал временного поверенного в делах Пакистана, но потом в иранском МИД заявили о приверженности "добрососедским отношениям с Пакистаном".

В свою очередь министр иностранных дел Пакистана Джилани выразил готовность страны работать с Ираном по всем вопросам и подчеркнул необходимость более тесного сотрудничества по вопросам безопасности.