Пакистан нанес ракетные удары по территории Ирана. В результате на границе стран погибли семь человек, которые не являются гражданами Ирана.

Об этом сообщают мировые агентства со ссылкой на заместителя губернатора иранской провинции Систан и Белуджистан по вопросам безопасности и правоохранительных органов Алирезу Мархамати.

"Сегодня около 4:30 утра (по местному времени, 1:30 по Киеву - Ред.) был слышен звук нескольких взрывов... Одна из наших приграничных деревень подверглась ракетному удару Пакистана... В этом происшествии погибли три женщины и четыре ребенка, не являвшихся гражданами Ирана", - рассказал Мархамати.

По его словам, еще один взрыв произошел недалеко от города Сераван провинции Систан и Белуджистан, там пострадавших нет.

Также СМИ, ссылаясь на пакистанского чиновника из сферы разведки, пишут, что военные Пакистана нанесли удары по территории Ирана, направленные на "антипакистанские группировки". При этом Военно-воздушные силы Пакистана вошли в воздушное пространство республики.

Как информируют СМИ, иранское ПВО во время атаки не работала. Поэтому не исключена согласованная акция, однако официально ее не подтверждают.

Напомним, 16 января Корпус стражей исламской революции впервые нанес удар по Пакистану. КСИР применил баллистические ракеты и беспилотники. Целью удара была основная база террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенная в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан.

По данным прессы, в результате удара погиб председатель совбеза Демократической партии Иракского Курдистана Сулейман Амин Надер.

Исламабад решительно осудил атаку Тегерана, отозвал оттуда своего посла и пригрозил ответными мерами.