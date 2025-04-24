После вчерашнего теракта в Джамму и Кашмире резко обострилась ситуация между Индией и Пакистаном.

Боевики запрещённой в Индии группировки "Фронт сопротивления" открыли огонь по группе туристов. По различным данным, в результате атаки погибли от 26 до 28 человек.

Индийские власти заявляют, что нашли доказательства причастности пакистанских спецслужб к организации теракта.

Разведка сообщила о наличии скоординированного заговора с целью заброски в Индию хорошо подготовленных террористов.

При этом были установлены личности пятерых нападавших - трое из них оказались гражданами Пакистана, двое - местными жителями из Джамму и Кашмира.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал, что страна будет неустанно преследовать не только самих террористов, но и всех, кто стоит за ними.

Пакистан в свою очередь отверг обвинения и в ответ на действия Индии закрыл воздушное пространство страны для всех индийских самолётов.

Кроме того, Совет национальной безопасности Пакистана выступил с заявлением, в котором предупредил, что если Индия предпримет попытку перекрыть поток воды в Пакистан, нарушив положения Договора о водах Инда, это будет расценено как акт войны.

Тем временем в МИД Индии потребовали, чтобы граждане Пакистана в течение 72 часов покинули страну. Помимо этого, было объявлено о приостановке оформления новых виз для граждан Пакистана на неопределенный срок, информирует внешнеполитическое ведомство Индии.

Напомним, в конце декабря 2024 года мы писали о конфликте между Афганистаном и Пакистаном.