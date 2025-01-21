Нетаньяху объявил контртеррористическую операцию на Западном берегу реки Иордан
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала "контртеррористическую операцию" на Западном берегу реки Иордан. Эта территория контролируется Палестинской администрацией.
Об этом он заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху своей странице в Facebook.
По его словам, целью операции "Железная стена" является укрепление безопасности в регионе.
"Это еще один шаг к достижению поставленной нами цели - укрепление безопасности в Иудее и Самарии", - пишет Нетаньяху.
В ходе войны с ХАМАС в секторе Газа Израиль неоднократно совершал военные рейды и на западный берег Иордана, заявляя о нападениях палестинцев оттуда.
Напомним, 19 января в Израиле подтвердили прекращение огня с ХАМАС в секторе Газа. Соглашение, подписанное ранее, вступило в силу.
Затем в секторе Газа началось освобождение заложников согласно заключенной сделке между движением ХАМАС и Израилем. Она также подразумевает частичный отвод войск Израиля из сектора Газа.
Перемирие будет действовать 42 дня, в течение которых стороны должны будут договориться о постоянном прекращении огня и об обмене всех заложников. Соглашение является компромиссным.