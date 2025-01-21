Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала "контртеррористическую операцию" на Западном берегу реки Иордан. Эта территория контролируется Палестинской администрацией.

Об этом он заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху своей странице в Facebook.

По его словам, целью операции "Железная стена" является укрепление безопасности в регионе.

"Это еще один шаг к достижению поставленной нами цели - укрепление безопасности в Иудее и Самарии", - пишет Нетаньяху.

В ходе войны с ХАМАС в секторе Газа Израиль неоднократно совершал военные рейды и на западный берег Иордана, заявляя о нападениях палестинцев оттуда.

Напомним, 19 января в Израиле подтвердили прекращение огня с ХАМАС в секторе Газа. Соглашение, подписанное ранее, вступило в силу.

Затем в секторе Газа началось освобождение заложников согласно заключенной сделке между движением ХАМАС и Израилем. Она также подразумевает частичный отвод войск Израиля из сектора Газа.

Перемирие будет действовать 42 дня, в течение которых стороны должны будут договориться о постоянном прекращении огня и об обмене всех заложников. Соглашение является компромиссным.