Мали считает Украину террористическим государством и обвиняет в поддержке боевиков Сахеля.

Об этом во время пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп.

"Некоторые государства помогают этим террористам, организовывают для них тыл. Например, Украина. Для нас Украина - террористическое государство", - сказал Диоп.

Он добавил, что спонсорство терроризма Киевом необходимо остановить. Также министр сообщил, что Мали, Нигер и Буркина Фасо планируют создать объединенные вооруженные силы для борьбы с группировками, которые они считают террористическими.

Напомним, после военного переворота в 2021 году к власти в Мали пришли лояльные РФ силы. Летом прошлого года руководство Мали разорвало дипломатические отношения с Украиной, обвинив Киев в поддержке антиправительственных вооруженных формирований.

А через несколько недель после этого Мали, Нигер и Буркина-Фасо пожаловались на Украину в Совет Безопасности ООН, обвинив в поддержке повстанцев-туарегов.

Западная пресса тогда писала, что поддержка Украиной западноафриканских повстанцев приводит к росту негативного отношения к Киеву во всей Африке.