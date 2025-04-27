Ночью на границе между Индией и Пакистаном произошла новая перестрелка. Об этом сообщают местные паблики.

Сообщается об уничтожении выдвижных индийских блок-постов в долине Липа на территории Кашмира.

При этом Индия обвинила пакистанских военных в неспровоцированном обстреле вдоль линии контроля в районах, прилегающих к секторам Тутмари-Гали и Рампур. В индийской армии заявили, что на атаку был дан ответ огнем из стрелкового оружия.

По словам министра обороны Пакистана Хаваджа Асиф, его страна не собирается атаковать Индию, однако может дать "более чем пропорциональный ответ", если Индия атакует пакистанские войска.

Тем временем СМИ пишут, что в пакистанской армии отменили увольнение в запас медперсонала. Также уточняется, что в настоящее время Индия и Пакистан проводят военные учения для подготовки к возможному конфликту.

Напомним, после того, как боевики запрещённой в Индии группировки "Фронт сопротивления" открыли огонь по группе туристов, власти Пакистана объявили, что готовы к войне с Индией.

Что происходит между ядерными державами - Индией и Пакистаном - и какова подоплека конфликта, мы разбирались в отдельном материале.