Конфликт между Индией и Пакистаном после терактов в Кашмире продолжает стремительно обостряться.

Если он перерастет в ядерный, могут погибнуть десятки миллионов человек.

СМИ сегодня ночью сообщили о начале приграничных столкновений между армиями двух стран. Пишут, что в долине Липа, расположенной в спорном регионе, вспыхнули бои с применением как легкого, так и тяжелого вооружения.

Насколько интенсивны эти бои, на данный момент неизвестно. Видео боевых действий отсутствуют.

Вооруженные силы Индии пока заявляют о перестрелках - в частности, об обстреле своих позиций в районе линии контроля в Кашмире. По их словам, атака была произведена с пакистанской стороны и индийские военные открыли ответный огонь. Также сообщается о боестолкновении в районе Бандипора.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что мировому сообществу следует серьёзно обеспокоиться ситуацией, поскольку эскалация между двумя ядерными державами может привести к полномасштабной войне. Ранее в Пакистане говорили, что готовы воевать.

Одним из поводов к полномасштабной войне может стать блокада реки Инд властями Индии, чтобы Пакистан не мог получать оттуда воду. Вчера были перекрыты шлюзы на этой реке.

Тем временем в Индии произошли взрывы в двух жилых домах на севере страны, где, по данным агентства PTI, проживали лица, предположительно причастные к недавнему теракту в Джамму и Кашмире.

Посольство США в Индии уже рекомендовало американским гражданам воздержаться от поездок в этот регион.

Отметим, что обе страны являются ядерными. У каждой более 150 боеголовок.

В 2019 году Принстонский университет проводил моделирование возможного конфликта между Индией и Пакистаном.

"Сценарий, рассчитанный на 2025 год, предусматривает террористическую атаку на индийских правительственных чиновников с большим количеством жертв, которая приведет к широкомасштабному конфликту", - говорится в исследовании.

Если Индия и Пакистан применят все 300 ядерных боеголовок, могут погибнуть от 50 до 125 миллионов человек.

При этом экологические последствия будет ощущать весь мир. "Глобальная температура поверхности может снизиться на 2°-5°C, а количество осадков уменьшится на 15-30%". Это сразу же повлияет на продуктивность сельского хозяйства и может привести к глобальному голоду.

Какова предыстория и подоплека обострения

Конфликт между Индией и Пакистаном за территорию Кашмира тянется уже почти 80 лет? с конца 40-х годов прошлого столетия, когда колония Британская Индия получила независимость и была разделена на два государства по религиозному признаку – на Индию (где жили преимущественно индуисты) и на Пакистан (там жили в основном мусульмане). Кашмир при разделе отошел Индии, хотя большинство населения там было мусульманским, но правитель был индусом. Поэтому буквально сразу в этом регионе начались столкновения, а затем и несколько войн за него между Индией и Пакистаном. В настоящий момент Кашмир частично контролируется Индией (территории Джамму и Кашмир, Ладакх), а частично Пакистаном (самопровозглашённое непризнанное государство Азад Кашмир и "северные территории" Гилгит-Балтистан). Также над частью Кашмира установил свой контроль Китай.



Регион важен и в геостратегическом отношении, так как через контролируемые территории в Кашмире Пакистан имеет общую границу с Китаем.



Собственно, отношения в треугольнике "Китай - Пакистан - Индия" сейчас и называются одной из подоплек конфликта. Пакистан считается близким к Китаю. А Индия – главный региональный соперник КНР в Азии. И, кроме того, потенциально крупный конкурент на мировом рынке – по мере ухудшения отношений Запада с Пекином именно Индия рассматривается часто как место переноса производств транснациональных корпораций из Китая. Кроме того, конфликт с мусульманским Пакистаном обостряет и отношения Индии с другими исламскими странами. В частности, с Саудовской Аравией и ОАЭ, откуда индийцы импортируют нефть.

Впрочем, никаких признаков того, что Китай мог быть причастен к нынешнему обострению, нет. Наоборот – в последние годы отношения между Пекином и Дели шли по пути нормализации.



Еще одна возможная подоплека – внутренние процессы в Пакистане. Сейчас там крайне тяжелая социально-экономическая и политическая ситуация. Страна уже несколько лет бурлит из-за ареста популярного экс-премьера Пакистана Имрана Хана (он, кстати, проводил политику сближения с Китаем и Россией). Кроме того, неспокойно на границе с Афганистаном и в регионах, населенных белуджами. В таких условиях власти Пакистана могут использовать фактор "внешней угрозы" для консолидации общества и подавления протестов. С другой стороны, Индия может рассчитывать на то, что конфликт, наоборот, только обострит существующие в Пакистане противоречия и страна погрузится в смуту.



Однако наличие у обеих стран ядерного оружия и катастрофические последствия его применения работают на снижение вероятности новой войны.



Что касается влияния на войну в Украине, то любой крупный конфликт в мире для Киев идет в минус, так как переключает на себя международное внимание, а также перенаправляет туда потоки оружия, от импорта которого все еще сильно зависит Киев. Кроме того, возможное применения ядерного оружия Индией или Пакистаном для Украины несет огромные риски, так как создает прецедент, который серьезно повышает вероятность применения ядерного оружия и Россией.



В глобальном же плане, в выигрыше от конфликта между Индией и Пакистаном, если он перейдет в острую военную фазу, будет в первую очередь Запад и, особенно, США. Как мы уже писали, главная проблема Запада – это неконкурентоспособность его производства в сравнении со странами глобального Юга, что ведет к ослаблению западных экономик и к усилению позиций незападных стран. Единственный вариант, при котором этот тренд может переломиться – если между странами глобального Юга начнется война. И тогда капиталы и производства снова побегут в страны Запада как в единственную спокойную и надежную гавань, который будет как космическим корабль "Элизиум" из одноименного фильма. И очевидность таких последствий – также еще один важный фактор, который работает на сдерживание новой индо-пакистанской войны.



В целом же история отношений Индии и Пакистана – очень показательный пример того, как вражда между двумя соседними странами, населенными родственными народами, может десятилетиями висеть гирями на развитии обеих государств, угрожая в один момент вообще обнулить их перспективы.