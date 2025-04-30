Индия нападет на Пакистан в течение нескольких часов или дней. Об этом заявил советник премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа телеканалу Al Jazeera.

"Мы получили информацию, что Индия нападет на нашу страну в течение нескольких часов или дней", - рассказал советник.

Ранее министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар заявил, о "достоверных данных разведки" о том, что Индия намерена нанести военный удар в течение следующих 24-36 часов. В качестве предлога Индия будет использовать инцидент в Пулваме.

"Любой акт агрессии будет встречен решительным ответом. Индия будет нести полную ответственность за любые серьезные последствия в регионе", – отметил он.

На днях пакистанский министр обороны уже прогнозировал войну в течение следующих двух-четырех дней, но позже сказал, что его неправильно поняли.

В свою очередь премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что армия страны имеет "полную оперативную свободу в принятии решений о способах, целях и сроках нашего ответа" на теракт, в котором Нью-Дели обвиняет Пакистан.

Подробно о новом индо-пакистанском противостоянии мы писали в отдельном материале.