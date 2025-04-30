Министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар сообщил, что Индия начнет войну в ближайшие сутки.

Об этом представитель пакистанского правительства написал на своей странице в социальной сети X.

По его словам, у Пакистана есть достоверные разведданные, которые подтверждают скорое начало военной операции.

"Индия, использовав инцидент в Пулваме как предлог, планирует провести военную операцию в течение следующих 24–36 часов. Пакистан оставляет за собой право на любой вид ответных действий. Вся ответственность за возможные разрушительные последствия полностью ложится на Индию", - написал Тарар.

Пост был опубликован в полночь, то есть до возможной активности в регионе осталось меньше 24 часов.

Напомним, на днях пакистанский министр обороны уже прогнозировал войну в течение следующих двух-четырех дней, но позже сказал, что его неправильно поняли.

В свою очередь премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что армия страны имеет "полную оперативную свободу в принятии решений о способах, целях и сроках нашего ответа" на теракт, в котором Нью-Дели обвиняет Пакистан.

Подробнее об обострении между Индией и Пакистаном мы писали в отдельном материале.