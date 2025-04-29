Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что армия страны имеет "полную оперативную свободу в принятии решений о способах, целях и сроках нашего ответа" на теракт, в котором Нью-Дели обвиняет Пакистан.

Его слова передает издание The Times of India.

Как пишет газета, Моди выразил "полную веру и уверенность в профессиональных способностях индийских вооруженных сил" и подтвердил полную поддержку правительства. Он также заявил о намерении "сокрушить терроризм".

Напомним, накануне пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф сказал, что "война между двумя странами потенциально может вспыхнуть в течение следующих двух-четырех дней", но позже уточнил, что не имел в виду неизбежность начала войны.

Подробнее об обострении между Индией и Пакистаном мы писали отдельно.