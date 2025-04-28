Пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф сперва заявил, что война между Индией и Пакистаном может начаться через два-четыре дня, а позже уточнил, что не прогнозировал начало войны в течение ближайших дней.

Об этом сообщает Samaa TV.

"Мы усилили наши силы, потому что это сейчас неизбежно. Поэтому в этой ситуации необходимо принять некоторые стратегические решения, и эти решения были приняты", - сказал Хаваджа Асиф.

Позже он уточнил свои слова.

"Меня спросили о возможности войны... Я сказал, что следующие три-четыре дня важны, но я не говорил, что война разразится в течение трех дней. Угроза существует, и если возникнет такая ситуация, мы полностью готовы. Если нам навяжут войну, мы дадим достойный ответ", - заявил Асиф.

Ранее также Асиф заявил, что Пакистан готов применить ядерное оружие только в случае "прямой угрозы его существованию".

А обе страны опубликовали кадры с фактической подготовкой к войне.

Подробнее о том, что происходит между Индией и Пакистаном, которые оказались на грани войны, "Страна" писала в отдельном материале.