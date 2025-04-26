Силовые подразделения Китайской Народной Республики захватили спорный риф поблизости от военной базы Филиппин в Южно-Китайском море.

Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на китайский государственный телеканал CCTV, который передаёт, что береговая охрана КНР "проводит морской контроль и суверенную юрисдикцию" над островом Сэнди-Кей.

Публикуется снимок, как на Сэнди-Кей развернули китайский флаг. Как отмечает издание, это "первый случай за многие годы, когда Пекин, который претендует на Южно-Китайское море, официально установил свой флаг на другой ранее незанятой территории".

Захват острова произошёл накануне филиппинско-американских военных учений, что должны начаться на следующей неделе.

Несмотря на то, что взятый под контроль китайцами островок размером чуть более двухсот квадратных метров, по международному морскому праву Пекин получает контроль и над его территориальными водами радиусом в 12 морских миль, что пересекается с островом Титу, который Филиппины используют для отслеживания китайских перемещений в этом районе.

Вместе с этим в настоящее время нет признаков постоянной китайской оккупации Сэнди-Кей или какого-либо строительства на нём. Манила заявила, что китайская береговая охрана ушла сразу после того, как развернула флаг.

Ранее в Naval News писали, что Китай строит мега-мосты для вторжения на Тайвань.

Напомним, американский CSIS пояснял как Китай может аннексировать Тайвань без вторжения на остров.