Украина получила информацию о том, что Китай поставляет оружие России. Речь идет, в частности, о порохе и артиллерии.

Об этом заявил на брифинге Владимир Зеленский.

По его словам, что эта информация "не очень приятная".

"Мы получили, наконец, информацию, что Китай поставляет оружие Российской Федерации. На сегодня мы имеем информацию общую от Службы безопасности, от разведок о порохе, артиллерии. И я думаю, что мы очень подробно сможем об этом сказать на следующей неделе…" – сказал Зеленский.

Также, как заявил Зеленский, КНР занимается производством оружия на территории России.

"Мы считаем, что представители Китая занимаются производством некоторого оружия на территории России", — отметил он.

Кроме того, он сообщил, что меморандум о соглашении с США насчет полезных ископаемых может быть подписан сегодня в ходе онлайн-встречи.

Ранее Зеленский заявлял о взятии в плен на Донбассе двух граждан КНР. Как утверждают СМИ и власти Китая, это добровольцы. К тому же китайские добровольцы воюют и в ВСУ.

Мы анализировали, почему украинские власти в последнее время выступают с обвинениями в адрес Китая.