Государственный департамент США прокомментировал информацию о китайских солдатах, попавших в плен ВСУ.

С соответствующим заявлением выступила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс.

"Беспокоит то, что китайские солдаты попали в плен. Мы знаем о сообщении о том, что Украина захватила двух китайских граждан, воюющих на стороне России в Украине. Китай – основной союзник России в войне в Украине", – сказала Тэмми Брюс.

Напомним, Зеленский сегодня сообщил о взятии в плен на Донбассе двух граждан КНР. Он добавил, что китайцы попали в плен ВСУ в ходе боев в Тарасовке и Белогоровке Донецкой области. Всего, по словам президента, в бою участвовали шестеро китайских военных.

МИД Украины уже вызвал поверенного в Киеве по делам Китая после пленения двух граждан КНР и намерен потребовать объяснений.

Между тем Зеленский фактически подтвердил, что хочет использовать ситуацию с пленением китайцев как способ повлиять на позицию американского президента Дональда Трампа по войне в Украине. Президент заявил, что рассчитывает на возвращение США в формат "Рамштайн" после пленения китайцев на Донбассе.

Как Китай может поменять ход войны в Украине, мы анализировали в отдельном материале.