Индия запретила самолётам пакистанских авиакомпаний входить в воздушное пространство Индии.

Об этом сообщает Clash Report в соцсети Х.

На фоне обострения военной обстановки между соседними странами Нью-Дели разослал уведомление через систему координации воздушных судов NОТАМ, в котором объявил о закрытии воздушного пространства страны для всех зарегистрированных, эксплуатируемых или арендованных в Пакистане самолётов, авиакомпаний и военных рейсов.

Согласно этому уведомлению ни одному пакистанскому самолёту не разрешено входить в воздушное пространство Индии с 30 апреля по 23 мая 2025 года.

Теперь такие перевозчики, как Pakistan International Airlines, вынуждены будут перенаправлять свои рейсы на более длинные маршруты через Китай и Шри-Ланку, что увеличит эксплуатационные расходы и продолжительность полётов.

Как пишут индийские СМИ, эта мера является ответным действием на решение Исламабада закрыть своё воздушное пространство для Индии, из-за чего индийские авиаперевозчики уже понесли миллионные убытки.

Напомним, Пакистан заявляет, что Индия начнёт войну в ближайшие сутки.

Ранее в СМИ распространилось видео как Индия и Пакистан готовятся к вооружённому столкновению.