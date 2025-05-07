Армия Пакистана заявила о нанесении ракетного удара со стороны ВВС Индии.

Об этом сообщает телеканал Geo.

По словам представителя армии, Индия запустила ракеты по трем позициям в Пакистане и на территориях, находящихся под его управлением, и что Пакистан ответит "полной силой".

Армия Индии в своем аккаунте в соцсети Х сообщает о начале "Операции Синдур".

Индия заявляет, что нанесла девять ударов. Минобороны страны сообщило, что индийские вооруженные силы начали "Операцию Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре в Пакистане и оккупированных Пакистаном Джамму и Кашмире, откуда планировались и направлялись террористические атаки на Индию".

Утверждается, что официальные военные объекты Пакистана атакованы не были, сообщает Reuters.

Пакистан заявляет, что закрывает своё воздушное пространство для всех рейсов на 48 часов.

Тем временем телеграм-каналы уже публикуют видео ударов.

В свою очередь SAMAA TV со ссылкой на источники сообщает, что Пакистан нанёс ответный ракетный удар по Индии.

Напомним, ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что армия страны имеет "полную оперативную свободу в принятии решений о способах, целях и сроках нашего ответа" на теракт, в котором Нью-Дели обвиняет Пакистан.

Подробно о новом индо-пакистанском противостоянии мы писали в отдельном материале.