По мере приближения очередного этапа переговоров между Украиной и Россией в западных СМИ усиливается критика президента США Дональда Трампа за его "уступчивость" главе РФ Владимиру Путину.

На следующем этапе переговоров стороны должны будут представить свои меморандумы о том, как они видят завершение войны, однако в сети неоднозначно реагируют на предстоящую встречу.

"Трамп проявляет необычайное терпение, пока Путин медлит с решением украинского вопроса", - пишет портал Axios.

По данным издания, американский лидер неоднократно менял свою позицию по Украине, "чтобы угодить Путину, хотя тот мало что дал взамен".

Критики Трампа утверждают, что его разыгрывают, и Путин не намерен заключать мир, водя за нос. Но представители Белого дома говорят Axios, что они по-прежнему верят в готовность Путина предпринять ощутимые шаги к соглашению.

При этом между Трампом и лидерами Европы наблюдается явный раскол по вопросу давления или терпения в отношении Путина. Уступчивость Трампа после телефонного разговора с Путиным озадачила союзников, которые участвовали в конференц-связи с ним.

В отношениях с Путиным он использовал пряник, обещания смягчения санкций и улучшения экономических связей - и очень мало кнута, считает Axios.

The Times пишет, что "мир между Россией и Украиной явно не стал ближе" после двухчасового телефонного разговора Трампа и Путина на этой неделе.

"В условиях, когда президент США не торопится оказывать давление на кремлевского лидера, с этой своеобразной печатью одобрения Трампа, Путин чувствует себя победителем - и в идеологическом споре, и на поле боя. Он не собирается подписывать мир - только акт о капитуляции Украины", - считает издание.

Обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус пишет:

"Результаты переговоров по Украине совершенно ясны. Россия, агрессор, отказывается прекратить боевые действия, пока не получит того, чего хочет. А Трамп, неудавшийся миротворец, пока что позволяет Путину оставаться безнаказанным. Если Трамп в конце концов так и не выполнит свои угрозы, он смирится с тем, что может стать самым разрушительным провалом за все время его президентства".

Отметим, что на Западе и в Украине в течение последней деле идут призывы к Трампу резко ужесточить давление на РФ, если представленные Москвой в меморандуме условия прекращения боевых действий будут расценены Украиной и Западом как невыполнимые.

Часть наблюдателей уверены, что Трамп вообще не намерен как-либо давить на Путина, так как для него задача нормализации отношений с РФ важнее того, что может произойти с Украиной и важнее завершения войны.

В то же время, как мы писали ранее, у Трампа есть и объективные ограничения на применение жестких мер воздействия против Москвы в виде, например, давно обсуждаемых 500%-ных вторичных пошлин против покупателей российской нефти и других экспортных товаров.

Во-первых, пришлось бы вводить вторичные тарифы по 500% на крупнейших покупателей российской нефти - Китай с Индией.

Напомним, что США "не потянули" 146-процентные тарифы против Китая и недавно договорились с Пекином об их значительном снижении, заявив об этом, как о великом успехе. И вряд ли бы все эти договоренности стали бы разрушать ради Украины. Как и "бить горшки" с Индией.

Во-вторых, Москва может воспринять 500%-ные вторичные тарифы как объявление войны, что привело бы к угрозе прямого столкновения РФ и США с перспективой ядерного конфликта. На это неделю назад прямо намекнул зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Безусловно, угрозы можно было бы считать блефом, но, очевидно, риск того, что это не блеф, все-таки не равен нулю. И если даже Байден всячески избегал подходить к черте, за которой риск возрастал в разы, то что уж говорить о Трампе, чуть ли не каждый день повторяющем "это не моя война" и рассказывающем об огромных перспективах взаимодействия США с Россией.

Подробнее о том, каковы дальнейшие перспективы развития ситуации после разговора Трампа с Путиным, мы писали в отдельном материале.

О внутренних угрозах для президента Украины Владимира Зеленского после разговора Трампа и Путина мы рассказывали в другой статье.