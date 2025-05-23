Россия считает "нереалистичным" проведение второго раунда переговоров с Украиной в Ватикане. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Об этом сообщают российские СМИ.

РФ не хочет вести переговоры с Украиной в Ватикане, потому что это столица католицизма.

"Проводить переговоры по Украине в Ватикане немного неэлегантно - православные страны будут обсуждать вопросы на католической площадке", - заявил Лавров.

Он добавил, что сейчас Москва готовит меморандум по урегулированию. И что он находится в "продвинутой стадии".

Ранее западная пресса писала, что Россия не хочет встречаться в Ватикане, поскольку не считает его нейтральным, а предпочитает Турцию. При этом Киев и европейцы настаивают на продолжении переговоров именно в Ватикане.

Спикер Кремля Дмитрий Песков также отрицал договоренности о встрече в Ватикане.

Также РФ снова поднимает вопрос "легитимности" президента Владимира Зеленского.

"Вопрос о легитимности Зеленского будет иметь принципиальное значение, когда дело дойдет до подписания мирного соглашения", - заявил Лавров.

Россия хочет проведения выборов в Украине до подписания мирного соглашения, заявил глава МИД РФ. Он назвал это "оптимальным вариантом" для определения подписанта соглашения от Киева.

Напомним, что подобное заявление вчера сделал директор правового департамента МИД РФ.

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