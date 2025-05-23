Американцы просят Россию не отправлять на следующие переговоры с Украиной Владимира Мединского и других "сторонников жесткой линии".

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Администрация президента США Дональда Трампа находится в контакте с Киевом, чтобы обеспечить проведение второго раунда переговоров. Европейские чиновники говорят, что идет обсуждение возможности проведения переговоров в Ватикане уже на следующей неделе, но Россия от этой локации отказывается.

В РФ лучшим местом для проведения переговоров считают Турцию, о чем Путин сказал Трампу во время телефонного разговора. Выбор Турции и состава делегации 2022 года во главе с Мединским "рассматривается как сигнал России о том, что она "возвращается к исходной точке" переговоров", говорит высокопоставленный европейский чиновник.

Также Путин по-прежнему не хочет вести прямые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане или где-либо еще.

Против Ватикана также выступает РПЦ, считая его "историческим соперником в Украине", который не стал критиковать закрытие храмов УПЦ. Россия не считает Ватикан нейтральной страной в конфликте, отмечают политологи.

Но даже если бы все эти препятствия были преодолены, переговоры пока "далеки от достижения соглашения, которое потребовало бы встречи на высшем уровне с участием Трампа, Путина и Зеленского для подписания соглашения о прекращении войны".

Ранее The Wall Street Journal сообщал, что новый раунд переговоров Украины и России пройдет в середине июня на территории Ватикана.

Война в Украине идет 1185-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 23 мая 2025 года в обновляемом онлайне.