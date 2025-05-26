Президент США Дональд Трамп раскритиковал российского лидера Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского в контексте новых обстрелов Украины.

Соответствующий пост Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social.

"У меня всегда были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным из России, но с ним что-то случилось. Он полностью сошел с ума! Он бессмысленно убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и дроны запускаются по городам Украины без всякой причины. Я всегда говорил, что он хочет всю Украину, а не только её часть, и, возможно, это оказывается правдой. Но если он действительно этого добьётся, это приведёт к падению России!

В то же время президент Зеленский совсем не помогает своей стране, говоря так, как он говорит. Всё, что он говорит, вызывает проблемы - мне это не нравится, и это должно прекратиться.

Это война, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом. Это война Зеленского, Путина и Байдена, а не "Трампа". Я лишь стараюсь потушить большие и уродливые пожары, которые были разожжены из-за вопиющей некомпетентности и ненависти", - написал глава Белого дома.

Кроме того, Трамп в эфире телеканала CNN, повторив журналистам свой спич с критикой Путина за обстрелы, ответил на вопрос, что он будет с этим делать. О санкциях он ничего не сказал.

"Я не знаю, что, чёрт возьми, с ним (Путиным - Ред.) случилось. Я знал его долгое время. Мы всегда хорошо ладили. Но сейчас он запускает ракеты по городам и убивает людей. И мне это совсем не нравится. Понятно? Мы разговариваем, а он запускает ракеты по Киеву и другим городам", - заявил Трамп.

На вопрос, что он будет с этим делать, Трамп не дал прямого ответа и обвинил журналиста в "фейковых новостях".

"Посмотрим, что мы будем делать. Что я вам могу сказать? Вы же фейковые новости, не так ли? Вы полностью фейковые. Есть ещё вопросы?" - заключил Трамп.

Напомним, в западных СМИ усилилась массированная кампания с призывом к Трампу жестко надавить на РФ и продолжить военную помощь Украине.

Но какое решение примет Трамп, пока непонятно - у усиления давления на РФ есть для него свои ограничения и риски, о чем мы подробно писали в отдельном материале.